البعثة الأممية لحقوق الإنسان: لا دور للجيش الإسرائيلي في توزيع مساعدات غزة

قال السفير هيثم أبو سعيد، رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، إن الجيش الإسرائيلي لن يكون له أي دور في توزيع المساعدات التي تصل إلى قطاع غزة.

وأضاف خلال لقاء عبر "سكايب" مع قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، أن الممرات البحرية لإيصال المساعدات إلى غزة ناجحة، وسيجري إبحار باخرة أخرى لتصل إلى ميناء غزة.

وأوضح أن 3 جهات ستنسق توزيع المساعدات وهم الشركة التي شحنت الباخرة، ووكالة أونروا، ولجان محلية مدنية غير تابعة لأي منظمات.

وأكد أن قوات الجيش الإسرائيلي مهمتها التدقيق في المساعدات والإشراف على وصولها، لكن لن يكون له أدوار في توزيعها.

وأشار إلى ضرورة فتح الممر 96 لإدخال المساعدات مع استمرار الممر البحري، في ظل التعقيدات في معبر رفح من جانب قوات الجيش الإسرائيلي.

عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي في غزة

أعلنت وزارة الصحة في غزة، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 31645 شهيدًا فلسطينيا و73676 مصابًا، منذ 7 أكتوبر الماضي.