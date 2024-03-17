الصحة في غزة: ارتفاع عدد شهداء العدوان الصهيوني لـ31645

أعلنت وزارة الصحة في غزة، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الصهيوني على القطاع إلى 31645 شهيدًا فلسطينيا و73676 مصابًا، منذ 7 أكتوبر الماضي.

وأكد التقرير الاحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ163 على قطاع غزة، أن الاحتلال ارتكب 9 مجازر ضد العائلات في القطاع وصل منها للمستشفيات 92 شهيدًا و130 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح أنه ما يزال عددا من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

رسالة الصحة العالمية إلى الاحتلال

وفي سياق متصل، دعت منظمة الصحة العالمية، الاحتلال الإسرائيلي إلى عدم القيام بأي هجوم على رفح جنوب قطاع غزة "باسم الإنسانية".

وأعرب المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، عن قلقه البالغ إزاء التقارير التي تشير إلى نية تل أبيب شن هجوم بري على رفح، مؤكداً أن أي تصعيد جديد للعنف في هذه المنطقة سيؤدي إلى مزيد من الخسائر البشرية والمعاناة.

وأكد غيبريسوس، بناءً على مبدأ الإنسانية، على أهمية عدم تنفيذ أي خطط للهجوم، والسعي بدلاً من ذلك إلى التوصل إلى حلول سلمية، مشيراً إلى أن السكان المدنيين في رفح - والبالغ عددهم مليوني شخص - يعيشون في ظروف صعبة، وأن الهجوم قد يتسبب في مزيد من الفوضى والمأساة.