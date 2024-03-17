أسعار الدواجن واللحوم اليوم الأحد 17 مارس بالفيوم

شهدت محلات بيع الدواجن واللحوم بمحافظة الفيوم اليوم الأحد الموافق 17 مارس، إرتفاعا طفيفا في أسعار الدواجن البيضاء، مع استقرار أسعار اللحوم الحمراء.

وكانت أسعار الدواجن البيضاء قد شهدت إرتفاعا ملحوظا قبل دخول شهر رمضان، تخطى سعر الكيلو الواحد مبلغ 113 جنيها ثم انخفض ليصل إلى 107 جنيهات للمستهلك.

وتراوحت أسعار اللحوم الحمراء من 360 إلى 380 جنيها للبتلو، ومبلغ 400 جنيها للكيلو من لحوم الماعز، بعد إنخفاض أسعار الماشية والأغنام واستقرار أسعار الأعلاف.

وسجلت أسعار كيلو الدواجن البيضاء مبلغ 107 جنيها للمستهلك، وذلك بفرق 9 جنيهات عن الأسعار داخل المزرعة، بينما وصل سعر الدواجن الأمهات إلى 92 جنيه والساسو 115 جنيه، والدواجن البلدي الفيومي تم بيعها بمبلغ 122 جنيها، وسجل كيلو الرومي 125 جنيها وكيلو البط البلدي بمبلغ 145 جنيها والبط المولار بمبلغ 120 جنيها والبط البيور والفرنساوي 110 جنيها، بينما وصل سعر البانيه الى 220 جنيها، بالإضافة إلى بيع صدور بالعظم بمبلغ 105 جنيها وبدون العظم بمبلغ 110 جنيها وأوراك بالعظم بمبلغ 90 جنيها، وبلغ سعر الكبد والقوانص 95 جنيها والهياكل 60 جنيها والأجنحة 63 جنيها، وكيلو الكبده الصافي 100 جنيها، وكيلو الأرانب البلدي ب130 جنيها، بينما سجل سعر البيض 140 جنيها للكرتونة

واختلفت الأسعار من منطقة إلى أخرى، بسبب تكاليف النقل ووجود مزارع تربية الدواجن في مناطق دون غيرها، كما شهدت محلات بيع الدواجن توافر المعروض منذ بداية شهر رمضان بسبب قيام أصحاب المزارع بضبط موعد البيع في المزرعة مع بداية الشهر الكريم، بالإضافة إلى أن هناك العديد من المستهلكين أحجموا عن الشراء أو قلصوا حاجاتهم من الطيور، وبالرغم من ذلك مازالت الأسعار مرتفعة مقارنة بأسعار اللحوم، خاصة مع دخول شهر رمضان والذي يشهد إرتفاع الاستهلاك وبالتالي إرتفاعا في الأسعار بدرجة كبيرة.

تكثيف الحملات الرقابية على محلات بيع الدواجن واللحوم بالفيوم

وفي سياق آخر شنت مديرية التموين وبالتعاون مع الاجهزة التنفيذية ومديرية الطب البيطرى بالفيوم، عدد من الحملات على الأسواق والجزارين لضبط الأسعار والتأكد من ذبح اللحوم المعروضة بالمجازر الحكومية، وتوافر كافة أنواع اللحوم والدواجن المجمدة، بالإضافة إلى تنفيذ حملات تموينية للتفتيش على الجزارين ومحلات بيع الطيور الحية والمجمدة.