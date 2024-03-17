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الأحد 17 مارس 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

إنطلاق فعاليات مبادرة " الدين وعلوم الحياة" بجامعة قناة السويس

رئيس جامعة قناة السويس
رئيس جامعة قناة السويس

أعلن الدكتور ناصر مندوررئيس جامعة قناة السويس، عن إنطلاق فعاليات مبادرة الدين وعلوم الحياة طوال شهر رمضان الكريم، بمشاركة جميع كليات الجامعة ومعاهدها.

تأتي المبادرة - تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب

ويُنظم المبادرة - مركز إعداد القادة بالجامعة بإشراف تنفيذي الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية، ويحاضر بالمبادرة - الدكتور أشرف السعيد مدير الدعوة بمنطقة وعظ الإسماعيلية، والدكتور سمير غنيم أستاذ الإدارة وتنمية الموارد البشرية بأكاديمية الشرطة

يشرف على المبادرة - الدكتورة مناي شاهين والدكتور محمد صلاح وكلاء مركز إعداد القادة، وبالتنسيق مع إدارة رعاية الشباب بإشراف الأستاذ عبدالله عامر مدير عام الإدارة.

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