أسعار صرف اليورو بالبنوك صباح اليوم السبت

حرصًا من بوابة الوفد الالكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها ننشر أسعار صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في البنوك في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، وذلك بعد قرارات البنك المركزي الأخيرة بشأن رفع قيمة الفائدة 6%، وتحرير سعر الصرف، وأيضًا في ضوء ما يشهده العالم من صراعات دولية راهنة تؤثر على سعر العملات.



وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار صرف اليورو:

سجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري نحو 52.39 جنيه للبيع، و52.27 جنيه للشراء

وصل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية نحو52.41 جنيه للبيع، و52.07 جنيه للشراء

وبلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري نحو في بنك مصر 52.46 جنيه للبيع، و52.25 جنيه للشراء

وجاء سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري 52.47 جنيه للبيع، و52.14 جنيه للشراء

وبلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي نحو 52.43 جنيه للبيع، و52.21 جنيه للشراء