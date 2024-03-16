إيلون ماسك يبني شبكة أقمار صناعية للتجسس لصالح المخابرات الأمريكية

قالت خمسة مصادر مطلعة على البرنامج إن شركة سبيس إكس تقوم ببناء شبكة من مئات أقمار التجسس الصناعية بموجب عقد سري مع وكالة مخابرات أمريكية، مما يدل على تعميق العلاقات بين شركة الفضاء المملوكة لرائد الأعمال الملياردير إيلون ماسك ووكالات الأمن القومي.

وقالت المصادر إن الشبكة يتم بناؤها من قبل وحدة أعمال Starshield التابعة لشركة SpaceX بموجب عقد بقيمة 1.8 مليار دولار تم توقيعه في عام 2021 مع مكتب الاستطلاع الوطني (NRO)، وهي وكالة استخبارات تدير أقمار التجسس الصناعية.

تم التراجع عن الإطاحة به في غضون أيام



وتظهر الخطط مدى مشاركة SpaceX في المشاريع الاستخباراتية والعسكرية الأمريكية وتوضح استثمار البنتاغون الأعمق في أنظمة الأقمار الصناعية الواسعة ذات المدار المنخفض حول الأرض والتي تهدف إلى دعم القوات البرية.

وقالت المصادر إنه في حالة نجاح البرنامج، فإنه سيعزز بشكل كبير قدرة الحكومة الأمريكية والجيش الأمريكي على اكتشاف الأهداف المحتملة بسرعة في أي مكان في العالم تقريبًا.

وقالت المصادر إن العقد يشير إلى تزايد ثقة المؤسسة الاستخباراتية بالشركة التي اشتبك مالكها مع إدارة بايدن وأثار جدلاً، ويفتح علامة تبويب جديدة حول استخدام اتصال ستارلينك عبر الأقمار الصناعية في حرب أوكرانيا.

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، أنها فتحت علامة تبويب جديدة في فبراير الماضي، حول وجود عقد سري لـ Starshield بقيمة 1.8 مليار دولار مع وكالة استخبارات غير معروفة دون تقديم تفاصيل عن أغراض البرنامج.



وتكشف تقارير رويترز لأول مرة أن عقد SpaceX مخصص لنظام تجسس جديد قوي يضم مئات الأقمار الصناعية التي تحمل قدرات تصوير الأرض والتي يمكن أن تعمل كسرب في مدارات منخفضة، وأن وكالة التجسس التي تعمل معها شركة Musk هي وكالة التجسس التي تعمل معها شركة Musk. نرو.

ولم تتمكن رويترز من تحديد متى ستبدأ شبكة الأقمار الصناعية الجديدة في العمل ولم تتمكن من تحديد الشركات الأخرى التي تشارك في البرنامج بعقودها الخاصة.

ولم تستجب شركة سبيس إكس، أكبر مشغل للأقمار الصناعية في العالم، لعدة طلبات للتعليق على العقد ودورها فيه وتفاصيل إطلاق الأقمار الصناعية. أحال البنتاغون طلبًا للتعليق إلى NRO وSpaceX.

واعترفت NRO في بيان بمهمتها المتمثلة في تطوير نظام أقمار صناعية متطور وشراكاتها مع الوكالات الحكومية الأخرى والشركات والمؤسسات البحثية والدول، لكنها رفضت التعليق على النتائج التي توصلت إليها رويترز حول مدى مشاركة SpaceX في هذا الجهد.



وقال متحدث باسم المكتب: "يقوم مكتب الاستطلاع الوطني بتطوير نظام الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع الفضائي الأكثر قدرة وتنوعًا ومرونة الذي شهده العالم على الإطلاق".

وقالت المصادر إن الأقمار الصناعية يمكنها تتبع الأهداف على الأرض ومشاركة تلك البيانات مع مسؤولي المخابرات والجيش الأمريكيين. وأضافوا أنه من حيث المبدأ، فإن ذلك سيمكن الحكومة الأمريكية من التقاط صور مستمرة للأنشطة على الأرض في أي مكان في العالم تقريبًا، مما يساعد في العمليات الاستخباراتية والعسكرية.

وقالت ثلاثة من المصادر إنه تم إطلاق ما يقرب من عشرة نماذج أولية منذ عام 2020، من بين أقمار صناعية أخرى على صواريخ فالكون 9 التابعة لشركة سبيس إكس.

تُظهر قاعدة بيانات الحكومة الأمريكية للأجسام الموجودة في المدار أن العديد من بعثات SpaceX قامت بنشر أقمار صناعية لم تعترف بها الشركة ولا الحكومة على الإطلاق. أكد مصدران أن هذه النماذج هي نماذج أولية لشبكة Starshield.

وطلبت جميع المصادر عدم الكشف عن هويتها لأنها غير مخولة بمناقشة برنامج الحكومة الأمريكية.

يعد البنتاغون بالفعل أحد عملاء SpaceX الكبار، حيث يستخدم صواريخ Falcon 9 لإطلاق حمولات عسكرية إلى الفضاء. وقال أحد المصادر إن أول نموذج أولي للقمر الصناعي لشركة Starshield، والذي تم إطلاقه في عام 2020، كان جزءًا من عقد منفصل بقيمة 200 مليون دولار تقريبًا ساعد في وضع SpaceX في الجائزة اللاحقة البالغة 1.8 مليار دولار.

شبكة Starshield المخطط لها منفصلة عن Starlink، مجموعة النطاق العريض التجارية المتنامية لشركة SpaceX والتي لديها حوالي 5500 قمر صناعي في الفضاء لتوفير الإنترنت شبه العالمي للمستهلكين والشركات والوكالات الحكومية.

تمثل الكوكبة السرية من أقمار التجسس الصناعية واحدة من أكثر القدرات المرغوبة لدى حكومة الولايات المتحدة في الفضاء لأنها مصممة لتقديم التغطية الأكثر استمرارية وانتشارًا وسرعة للأنشطة على الأرض.

وقال أحد المصادر عن النظام: "لا أحد يستطيع الاختباء".

القدرة المحتملة لـ em، عند وصف مدى وصول الشبكة.

ويفتح ماسك، وهو أيضًا المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة تيسلا (TSLA.O)، علامة تبويب جديدة ومالك شركة التواصل الاجتماعي X، وقد قاد الابتكار في الفضاء لكنه تسبب في إحباط بعض المسؤولين في إدارة بايدن بسبب سيطرته السابقة على ستارلينك في أوكرانيا، حيث يستخدمها جيش كييف للاتصالات الآمنة في الصراع مع روسيا. أدت تلك السلطة التي يتمتع بها " ماسك " على Starlink في منطقة حرب، وليس الجيش الأمريكي، إلى خلق توتر بينه وبين حكومة الولايات المتحدة.

وقد أوضحت سلسلة من قصص رويترز بالتفصيل كيف ألحقت عمليات التصنيع الخاصة بـ Musk، بما في ذلك في SpaceX، الضرر بالمستهلكين والعمال.

تعد شبكة ستارشيلد جزءًا من المنافسة المتزايدة بين الولايات المتحدة ومنافسيها لتصبح القوة العسكرية المهيمنة في الفضاء، وذلك جزئيًا من خلال توسيع أنظمة أقمار التجسس الصناعية بعيدًا عن المركبات الفضائية الضخمة والمكلفة في مدارات أعلى. وبدلاً من ذلك، يمكن لشبكة واسعة ذات مدار منخفض أن توفر تصويرًا أسرع وشبه ثابت للأرض.

وتخطط الصين أيضًا للبدء في بناء مجموعات الأقمار الصناعية الخاصة بها، وقد حذر البنتاغون من تهديدات الأسلحة الفضائية من روسيا، والتي قد تكون قادرة على تعطيل شبكات الأقمار الصناعية بأكملها.

تهدف Starshield إلى أن تكون أكثر مرونة في مواجهة هجمات القوى الفضائية المتطورة.

تهدف الشبكة أيضًا إلى توسيع قدرات الحكومة الأمريكية في مجال الاستشعار عن بعد بشكل كبير وستتكون من أقمار صناعية كبيرة مزودة بأجهزة استشعار للتصوير، بالإضافة إلى عدد أكبر من أقمار الترحيل التي تمرر بيانات التصوير والاتصالات الأخرى عبر الشبكة باستخدام أشعة الليزر بين الأقمار الصناعية. وقال اثنان من المصادر.

يضم مكتب الاستطلاع الوطني أفرادًا من قوة الفضاء الأمريكية ووكالة المخابرات المركزية ويوفر صورًا سرية عبر الأقمار الصناعية للبنتاغون ووكالات الاستخبارات الأخرى.

وقالت ثلاثة من المصادر إن أقمار التجسس الصناعية ستحتوي على أجهزة استشعار مقدمة من شركة أخرى.