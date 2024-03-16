ترتيب هدافي الدوري السعودي بعد مرور 24 جولة

ترصد لكم بوابة الوفد ترتيب هدافي بطولة الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن" وذلك بعد مرور 24 جولة، حيث يشهد الصراع على القمة تنافس قوي بين رونالدو وميتروفيتش.

وحقق الاتحاد الفوز اليوم على الفتح برباعية مقابل هدفين في مباراة مثيرة، بينما هرب الهلال من فخ التعادل أمام ضمك، وحقق فوزًا ثمينًا بهدف قاتل في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة.

في حين حقق النصر الفوز على الأهلي بمباراة الكلاسيكو التي جمعت بينهما أمس بهدف دون رد سجله النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وجاء ترتيب هدافي الدوري السعودي كالأتي:

1 – كريستيانو رونالدو .. 23 هدف

2 – الكسندر ميتروفيتش .. 20 هدف

3 – عبد الرزاق حمدالله .. 17 هدفًا

4 – أندرسون تاليسكا .. 16 هدفًا