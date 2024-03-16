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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ترتيب الدوري السعودي بعد ختام الجولة 24 وفوز الهلال والاتحاد

رونالدو لاعب النصر
رونالدو لاعب النصر السعودي

اختتمت اليوم منافسات الجولة 24 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن" للموسم الكوري الجاري 2023 – 2024 والتي شهدت عدة مواجهات قوية ونتائج مثيرة.

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الهلال يهزم ضمك بثنائية في الدوري السعودي

وحقق الاتحاد الفوز على الفتح برباعية مقابل هدفين في مباراة مثيرة، بينما هرب الهلال من فخ التعادل أمام ضمك، وحقق فوزًا ثمينًا بهدف قاتل في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة.

في حسن حقق النصر الفوز على الأهلي بمباراة الكلاسيكو التي جمعت بينهما أمس بهدف دون رد سجله النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وجاء ترتيب الدوري السعودي كالأتي:

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