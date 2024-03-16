ترتيب الدوري السعودي بعد ختام الجولة 24 وفوز الهلال والاتحاد

اختتمت اليوم منافسات الجولة 24 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن" للموسم الكوري الجاري 2023 – 2024 والتي شهدت عدة مواجهات قوية ونتائج مثيرة.

وحقق الاتحاد الفوز على الفتح برباعية مقابل هدفين في مباراة مثيرة، بينما هرب الهلال من فخ التعادل أمام ضمك، وحقق فوزًا ثمينًا بهدف قاتل في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة.

في حسن حقق النصر الفوز على الأهلي بمباراة الكلاسيكو التي جمعت بينهما أمس بهدف دون رد سجله النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وجاء ترتيب الدوري السعودي كالأتي: