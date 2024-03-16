عبدالرزاق حمدالله يدخل تاريخ الدوري السعودي

حقق المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم فريق اتحاد جدة إنجازا مميزا في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين، بعد تسجيله هدفا في شباك الفتح.

نجح حمدالله في تسجيل هدف التعادل لصالح اتحاد جدة أمام الفتح في الجولة الرابعة والعشرين من الدوري السعودي.

بات حمدالله بعد هدفه في شباك الفتح ثاني أكثر من سجل أهدافا في تاريخ مسابقة الدوري السعودي، بعدما تساوى مع ناصر الشمراني لاعب الهلال السعودي السابق.

يأتي السوري عمر السومة في صدارة الهدافين التاريخيين في الدوري السعودي بعدما سجل 144 هدفا في 180 مباراة، خلف ه حمدالله برصيد 126 هدفا في 132 لقاء، بالتساوي مع الشمراني الذي سجل نفس عدد الأهداف في 220 مباراة.