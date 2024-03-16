الطمع يعمي محمود ياسين جونيور عن الحقيقة في محارب

يقدم محمود ياسين جونيور ببراعة شخصية إبراهيم الذي يعيش بعض التحولات الدرامية الكبيرة، فبعد أن كان يقف بجانب شقيقه محارب (حسن الرداد) ويدافع عن حقه تحول لشخصية مختلفة تماماً بفعل الطمع والرغبة في المال، وذلك ضمن أحداث مسلسل محارب، الذي يُعرض على قناة CBC، ومنصة جوّي.

بدأت شخصية إبراهيم كشاب طموح يبحث عن تحسين وضعه المادي، ويرغب في دخول أكاديمية الشرطة لكن سرعان ما انقلبت حياته رأساً على عقب، ونتيجة لذلك قام ببيع حق أمه دون علم شقيقه محارب.

هذا التحول الدرامي يُظهر كيف يمكن للطمع أن يُغير الإنسان، حتى يفقد قيمه الأساسية ويصبح غير قادر على التفكير بواقعية أو مواجهة عواقب أفعاله. يمتلك إبراهيم وجهة نظر يعتقد فيها أنه بسبب ضعفه وفقره لن يستطيع أخذ حق أمه وبالتالي يعتبر الحصول على المال كتعويض أفضل من لا شئ، تعتبر شخصية إبراهيم في مسلسل محارب إحدى الشخصيات الدرامية المعقدة والتي لا يمكن توقع ردود أفعالها في المستقبل. تدور أحداث مسلسل محارب حول شاب قادم من الصعيد لكي يعيش مع أسرته في القاهرة بعيداً عن مشاكل أقربائه، ويضطر إلى العمل لإعالة أسرته حتى يكتشف سرًا يغير مسار حياته، المسلسل من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج أحمد السبكي، ويشارك محمود ياسين جونيور في بطولة المسلسل أمام النجوم حسن الرداد، وأحمد زاهر، وماجد المصري، وناهد السباعي، ونرمين الفقي، ومنة فضالي.