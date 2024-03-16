ايدت محكمة النقض ، الحكم الصادر بتغريم اليوتيوبر أحمد حسن، 20 ألف جنيه، بتهمة التحرش بفتاة عبر المحادثات الإلكترونية.

تأييد الحكم بتغريم اليوتيوبر أحمد حسن لاتهامه بالتحرش بفتاة عبر المحادثات الإلكترونية

وكانت المحكمة الاقتصادية قضت، بتغريم اليوتيوبر أحمد حسن مبلغ 20 ألف جنيه، لاتهامه بالتحرش بفتاة عبر المحادثات الإلكترونية.

وأكدت التحريات تورط أحمد حسن بالتحرش بـ سما من خلال محادثة بـ واتساب، بعد ساعات من إعلانه عن حاجته لفتاة لتقديم دور البطولة لفيلم قصير، بعد ذلك تحرش بها وعرض عليها إقامة لقاء محرم داخل الفيلا الخاصة به بمدينة أكتوبر، بالإضافة إلى طلبه الحصول على صور خاصة منها، وقالت التحريات التي تمت باستخدام التقنيات الحديثة إن المشكو في حقه اليوتيوبر أحمد حسن هو مستخدم شريحة الهاتف التي ارتكبت بها واقعة التحرش بـ سما وتحريضها على ارتكاب الفسق.

وقال دفاع المجني عليها إن النيابة العامة استمعت إلى أقوال سما في انتظار سماع أقوال أحمد حسن في ما نسب إليه من اتهامات، مؤكدا أن المجني عليها قدمت البلاغ في مباحث الإنترنت بمديرية أمن القاهرة، تمت إحالتها إلى نيابة البساتين طبقا لمحل إقامة المتهم.

شاب يكتب نهايه حياته ذبحا .. لحرمانه من رؤية ابنته في الدقهلية

كما شهدت مدينة بلقاس في محافظة الدقهلية ، واقعة مأساوية حيث حرمت ربة منزل ،طليقها من رؤية ابنته بعد انفصاله عن زوجته منذ أربع سنوات، حيث أقدم شاب على التخلص من حياته وذبح نفسه، لمروره بأزمة نفسية بسبب حرمان طليقته له من رؤية ابنته، ولقى مصرعه متأثرًا بإصابته بجرح ذبحي في الرقبة، وجرى نقل الجثمان لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة، والتي أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريحه وبيان سبب الوفاة.

البداية كانت بتلقى مدير أمن الدقهلية إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة لمأمور مركز شرطة بلقاس من المستشفى المركزي، بوصول شخص يدعى «إبراهيم إبراهيم مرجان»، 35 سنة، لا يعمل، مقيم بعزبة الزيني دائرة المركز، مصابًا بجرح ذبحي في الرقبة وتوفي، بادعاء انتحار.

وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث المركز لمكان البلاغ، وبالفحص والتحريات تبين أن المتوفى انفصل عن زوجته قبل 4 سنوات، ويقيم بمفرده، ولا يعمل، وحاول رؤية ابنته إلا أن طليقته كانت تمنعه نتيجة خلافات بينهما، ما تسبب في تدهور حالته النفسية.

وكشفت التحريات أن المتوفى حاول التخلص من حياته اختناقًا بالغاز، إلا أن محاولته باءت بالفشل، ما دفعه لذبح نفسه مستخدمًا سكينا، وأحدث إصابته التي أودت بحياته.

تم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2465 إدارى مركز بلقاس لسنة 2024، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق، والتي أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريحه وبيان سبب الوفاة.