علماء يكتشفون متى يجب التوقف عن تناول مكملات فيتامين د

الطريقة الرئيسية للحصول على فيتامين د هي من خلال التعرض لأشعة الشمس، ومن الصعب الحصول عليه من الطعام، ولهذا السبب يتناول العديد من الأشخاص المكملات الغذائية، لكن ليس عليك تناول الحبوب طوال الوقت.

يوجد فيتامين د في عدد قليل من الأطعمة، بما في ذلك الأسماك الزيتية واللحوم الحمراء وصفار البيض والأطعمة المدعمة ولكن أفضل ما يمكنك فعله هو الخروج في ضوء الشمس أو تناول المكملات الغذائية.

متي تحتاج إلى تناول مكملات فيتامين د

من نهاية مارس وحتى نهاية سبتمبر، لا تحتاج إلى تناول مكملات فيتامين د، بمجرد وصول شهر أكتوبر، ستحتاج إلى تناول مكملات فيتامين د يوميًا حتى نهاية شهر مارس.

وفقًا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية، يجب أن يكون قرص 10 ميكروجرام يوميًا كافيًا لمعظم الأشخاص، ولكن استشر طبيبك لمعرفة الكمية التي تحتاجها بالضبط.

يجب ألا يتناول البالغون أبدًا أكثر من 100 ميكروجرام من فيتامين د يوميًا، ويجب أن يتناول الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 1 و10 سنوات أكثر من 50 ميكروجرامًا، ويجب ألا يتناول الأطفال أقل من 12 شهرًا أكثر من 25 ميكروجرامًا يوميًا.

فيتامين د مهم بشكل خاص أثناء الوباء لأن فيتامين د يلعب دورًا في تقوية جهاز المناعة لديك، ووجد الباحثون في جامعة إدنبرة أن فيتامين د يؤثر على الجهاز المناعي للجسم وقدرة الخلايا الجذعية على تنشيط الخلايا التائية. في الأشخاص الأصحاء، تلعب الخلايا التائية دورًا حاسمًا في مكافحة العدوى.

أظهرت الدراسات التي أجريت على الفئران والبشر أن فيتامين د يتسبب في إنتاج الخلايا الجذعية لمزيد من CD31 على سطحها، مما يمنع تنشيط الخلايا التائية.



بشكل أساسي، يمكن أن يجعلك نقص فيتامين د أكثر عرضة للإصابة بأمراض المناعة الذاتية.