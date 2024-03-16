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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الاتحاد يتقدم على الفتح بثنائية في الشوط الأول

فريق الاتحاد السعودي
فريق الاتحاد السعودي

أنهى فرق الاتحاد الشوط الأول متقدمًا على الفتح بهدفين بهدف في المباراة المثيرة المقامة بينهما على ملعب ضمن منافسات الجولة 24 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

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سجل اللاعب سالم عبدالله النجدي هدف التقدم لفريق الفتح في الدقيقة السادسة من الشوط الأول، قبل أن يتمكن الاتحاد من قلب النتيجة وتسجيل هدفين عن طريق عبد الرزاق حمدالله من ضربة جزاء في الدقيقة 39 و جوتا في الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

بدأ الاتحاد المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

الدفاع: أحمد حجازي، لويز فيليبي، حسن قادش ومدالله العليان.

الوسط: أحمد الغامدي، نجولو كانتي وفيصل الغامدي.

الهجوم: عبد الرزاق حمد الله، رومارينهو وفيلبي جوتا.

ويحتل اتحاد جدة، المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 40 نقطة، جمعها من 12 فوزًا و4 تعادلات وخسر في 7 مواجهات.

في حين يتواجد فريق الفتح في المركز التاسع برصيد 31 نقطة، حقق 8 انتصارات، وتلقى الهزيمة في مثلها، وتعادل في 7 مباريات.

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