السبت 16 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تشكيل الهلال أمام ضمك في الدوري السعودي

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلن جورجي جيسوس مدرب الهلال، عن التشكيل الأساسي لمواجهة ضمك، اليوم السبت، على أرضية استاد المملكة أرينا، ضمن منافسات الجولة الـ24 من بطولة الدوري السعودي.

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ويحتل الهلال صدارة ترتيب الدوري السعودي، برصيد 65 نقطة، فيما يتواجد فريق ضمك في المركز السادس في الدوري السعودي  ولديه 34 نقطة.

وخاض الهلال في الدوري السعودي 23 مباراة، فاز في 21 مباراة وتعادل في مواجهتين، دون الوقوع في أي هزيمة.

تشكيل الهلال..

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: سعود عبدالحميد - كاليدو كوليبالي - علي البليهي -  ياسر الشهراني.

خط الوسط: نيفيز - سافيتش - سالم الدوسري.

خط الهجوم: مالكوم - ميتروفيتش - ميشائيل ديلجادو. 

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