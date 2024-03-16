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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

طارق حامد يقود تشكيل ضمك أمام الهلال فى الدوري السعودي

بوابة الوفد الإلكترونية

يقود طارق حامد لاعب الوسط المصري، تشكيل فريق ضمك الذي سيواجه الهلال في المباراة التي ستقام مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرون من الدوري السعودي للمحترفين.

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تشكيل الهلال أمام ضمك في الدوري السعودي

ويعتمد الجهاز الفني لفريق ضمك على طارق حامد في منتصف الملعب بهدف إفساد هجمات الهلال والخروج بأفضل نتيجة ممكنة من اللقاء.

ويحتل فريق ضمك المركز السادس في جدول ترتيب الدوري السعودي  ولديه 34 نقطة، ويحتل الهلال صدارة ترتيب الدوري السعودي، برصيد 65 نقطة.

تشكيل ضمك أمام الهلال..

تشكيل الهلال..

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: سعود عبدالحميد - كاليدو كوليبالي - علي البليهي -  ياسر الشهراني.

خط الوسط: نيفيز - سافيتش - سالم الدوسري.

خط الهجوم: مالكوم - ميتروفيتش - ميشائيل ديلجادو. 

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