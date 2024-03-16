طارق حامد يقود تشكيل ضمك أمام الهلال فى الدوري السعودي

يقود طارق حامد لاعب الوسط المصري، تشكيل فريق ضمك الذي سيواجه الهلال في المباراة التي ستقام مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرون من الدوري السعودي للمحترفين.

ويعتمد الجهاز الفني لفريق ضمك على طارق حامد في منتصف الملعب بهدف إفساد هجمات الهلال والخروج بأفضل نتيجة ممكنة من اللقاء.

ويحتل فريق ضمك المركز السادس في جدول ترتيب الدوري السعودي ولديه 34 نقطة، ويحتل الهلال صدارة ترتيب الدوري السعودي، برصيد 65 نقطة.

تشكيل ضمك أمام الهلال..

تشكيل الهلال..

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: سعود عبدالحميد - كاليدو كوليبالي - علي البليهي - ياسر الشهراني.

خط الوسط: نيفيز - سافيتش - سالم الدوسري.

خط الهجوم: مالكوم - ميتروفيتش - ميشائيل ديلجادو.