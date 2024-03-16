نانت يخسر أمام ستراسبورج بالدوري الفرنسي

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي نانت، خسارة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد أمام نظيره ستراسبورج، ضمن منافسات الدوري الفرنسي لهذا الموسم 2023/2024.



وشهدت المباراة مشاركة الدولي المصري مصطفي محمد أساسيًا مع نانت من بداية المباراة، في اللقاء الذي انطلق في تمام السادسة من مساء اليوم السبت.

تقدم جاميرو بالهدف الأول لستراسبورج في الدقيقة الثالثة من عمر المباراة، بينما تعادل إراي كومارت لنانت في الدقيقة 35، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وأحرز هدف التقدم والفوز لستراسبورج اللاعب إيمانويل إميجا في الدقيقة 62 من عمر الشوط الثاني من اللقاء، وعاد اللاعب ذاته ليسجل الهدف الثالث في الدقيقة 78.

ورفع ستراسبورج رصيده للنقطة 29 في المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري الفرنسي لهذا الموسم، بينما تجمد رصيد نانت عند النقطة 25 في المركز السادس عشر.

تشكيل نانت أمام ستراسبورج

حراسة المرمى: ألبان لافونت

الدفاع: إيراي كوميرت - جان شارل كاستيليتو - كيلفن أميان - ناثان زيزي

الوسط: تينو كادوير - موسى سيسوكو - بيدرو شيريفيا.

الهجوم: مولي - مصطفى محمد – موسيس سيمون.