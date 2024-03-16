ريال مدريد يقسو على أوساسونا برباعية في الليجا

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد في تحقيق الفوز على نظيره أوساسونا بأربعة أهداف مقابل هدفين، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرون من عمر الدوري الإسباني لهذا الموسم.



أحرز الهدف الأول لريال مدريد اللاعب فينيسيوس جونيو، في الدقيقة الرابعة من عمر الشوط الأول، بينما سجل أنتي بوديمير هدف التعادل لأوساسونا في الدقيقة السابعة.

وتقدم ريال مدريد مرة أخرى عن طريق داني كارفخال في الدقيقة ال 18 من عمر الشوط الأول من المباراة، بينما أحرز براهيم دياز الهدف الثالث في الدقيقة 61، وجاء الهدف الرابع عن طريق البرازيلي فينيسيوس جونيور في الدقيقة 64، فيما قلص إيكير مونيوث النتيجة لأوساسونا في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة.

بهذه النتيجة، يواصل ريال مدريد تربعه على صدارة الدوري الإسباني لهذا الموسم برصيد 72 نقطة، بينما يتجمد رصيد أوساسونا عند النقطة 36 في المركز العاشر.

وبدأ كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد المباراة، بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: لونين.

خط الدفاع: كارفاخال، روديجر، تشاوميني، ميندي.

خط الوسط: فالفيردي، توني كروس، كامافينجا.

خط الهجوم: رودريجو، براهيم دياز، فينسيوس.