خالد الجندي: مصر أرض مباركة

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن مصر أرض مباركة تجلى عليها الله في سيناء.

وتابع “ الجندي” خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم السبت، أن جبل الطور هو الوحيد فى الكون الذى شهد تجلى الله عليه، وهو موجود فى أرض مصر.

وأشار إلى أن الله سبحانه وتعالى قدم الحلف بجبل الطور على مكة، جبل الطور ده المكان الوحيد الى سمع كلام ربنا وربنا تجلى عليه.

وواصل الجندي:"مكان مبارك مكان مقدس مكان له مكانته لازم تعرف عظمة مصر والمكان اللى كلم الله فيه موسى تكلما".