إشادة أممية بجهود مصر في إيصال المساعدات الإنسانية لغزة

أشادت الدكتورة سيما بحوث المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة بالدور الريادي لمصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في المنطقة العربية وأفريقيا، و جهود مصر في دعم هيئة الأمم المتحدة للمرأة في تقديم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مؤكدة أن وصول هذه المساعدات لم تكن ممكنة دون الجهود المصرية.



كما اثنت بحوث على جهود الهلال الأحمر المصري في تسهيل وصول المساعدات التي تلبي الاحتياجات الأساسية للمرأة الفلسطينية، واشادت بحوث خلال اجتماعها بالدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، ورئيسة وفد مصر المشارك في فعاليات الدورة ٦٨ للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة، على هامش الدورة 68 المنعقدة بنيويورك، لمناقشة سبل التعاون بين الجانبين في المجالات المشتركة.



بجهود المجلس القومي للمرأة في دعم المرأة الفلسطينية ودورها في لجنة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، مشيدة بجهود مصر في تمكين المرأة اقتصاديًا وتنفيذ برنامج الشمول المالي للمرأة

ومن جانبها وجهت الدكتورة مايا مرسي خالص شكرها وامتنانها إلى الدكتورة سيما بحوث علي الشراكة الفعالة بين الحكومة المصرية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في دعم وتمكين المرأة في مختلف المجالات، مؤكدة علي أهمية هذا التعاون في إطار المشروعات الوطنية المتنوعة.

كما توجهت بالشكر إلى الدكتورة سيما بحوث وهيئة الأمم المتحدة للمرأة علي جهودهم الحثيثة للوصول بالمساعدات الإنسانية المقدمة من الهيئة إلى الفلسطينين في قطاع غزة بالتنسيق مع مصر ، بما