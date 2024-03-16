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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

القومي للمرأة يواصل الحملة الإعلامية التوعوية "المرأة المصرية.. مفتاح حياة"

المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة

بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، يواصل المجلس القومي للمرأة استكمال الحملة الإعلامية التوعوية بعنوان " المرأة المصرية ..مفتاح حياة" ، وتأتي ضمن المشروع القومي للتنمية الأسرة المصرية و تستهدف التوعية بالقضية السكانية وقضايا الأسرة ، والتي يقدمها الدكتور على جمعة ،  مفتي الديار المصرية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، والاعلامية نشوى الحوفى عضوة المجلس القومي للمرأة ، و تذاع يومياً على المحطات الإذاعية المختلفة طوال شهر رمضان . 

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الغربية: تحرير 9 محاضرغلق بقري المعتمدية وسامول بالمحلة

وتتضمن الحملة رسائل توعوية في مختلف القضايا التي تمس الأسرة المصرية والتى تتضمن القضية السكانية، والتربية الايجابية، وأهمية تمكين المرأة في المجتمع.


 

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