القومي للمرأة يواصل الحملة الإعلامية التوعوية "المرأة المصرية.. مفتاح حياة"

بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، يواصل المجلس القومي للمرأة استكمال الحملة الإعلامية التوعوية بعنوان " المرأة المصرية ..مفتاح حياة" ، وتأتي ضمن المشروع القومي للتنمية الأسرة المصرية و تستهدف التوعية بالقضية السكانية وقضايا الأسرة ، والتي يقدمها الدكتور على جمعة ، مفتي الديار المصرية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، والاعلامية نشوى الحوفى عضوة المجلس القومي للمرأة ، و تذاع يومياً على المحطات الإذاعية المختلفة طوال شهر رمضان .

وتتضمن الحملة رسائل توعوية في مختلف القضايا التي تمس الأسرة المصرية والتى تتضمن القضية السكانية، والتربية الايجابية، وأهمية تمكين المرأة في المجتمع.



