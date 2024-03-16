مايا مرسي للمرأة المصرية: أنت صانعة التاريخ ومانحة الأمل

مايا مرسي توجه رسالة للمرأة :

وجهت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، رسالة للمرأة المصرية بمناسبه عيد المرأة ويوم المرأة المصرية قائله : كل عام وكل امرأة مصرية مثالاً للصمود والنضال، ورمزا ًللمحبة والعطاء،

كل عام وكل امرأة مصرية تساهم في صناعة تاريخ هذا الوطن.. وتكافح من أجل نهضته واستقراره،

وتابعت رئيسة المجلس القومي للمرأة عبر صفحتها الرسميه على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك رسالتها للمرأة المصريه بمناسبه يوم المرأة قائله : يأتي يوم المرأة المصرية هذا العام ونحن والعالم من حولنا نشهد ونشيد بإنجازاتها التي تحققت في جميع الميادين، وذلك بفضل دعم الإرادة السياسية المؤمنة بأن تمكين المرأة هو واجب وطني، وأساس لنهضة وتقدم ورقي المجتمع.

إن ما حققته المرأة المصرية ومازالت مستمرة في تحقيقه هو مصدر للفخر والسعادة، إنه انجاز متميز من امرأة عظيمة، مثابرة، شجاعة وقوية، وقفت دائماً بجانب وطنها، ولم تتنازل يوماً عن حقها في أن تكون شريكاً أساسياً في بنائه.

واختتمت رئيسة القومي للمرأة قائله :انتن صانعات التاريخ، مانحات الأمل، مصدر قوة هذا المجتمع واساسه.

الفرصة سانحة الآن لتحقيق احلامكن، واعلمن ان كتب التاريخ توثق هذه الخطوات المتميزة في مجال تمكين المرأة بأحرف من نور، والتي ستظل بمثابة علامة بارزة ومضيئة لا ينكرها أحد، وأؤكد انتن الحاضر، وما تتركهن لبناتكن من حقوق هو المستقبل، فاصنعن حاضراً ومستقبلاً يليق بكن وببناتكن.

كل عام وكل امرأة مصرية، في كل مكان على وجه الأرض بألف خير.