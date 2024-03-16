أوكرانيا: مقتل وإصابة شخصين جراء هجمات روسية على دونيتسك

أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم دونيتسك بجنوب أوكرانيا فاديم فيلاشكين صباح اليوم السبت أن مدنيًا لقى حتفه بينما أُصيب آخر جراء هجمات شنتها القوات الروسية على الإقليم .

وذكر فيلاشكين في تصريح (نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية):" قُتل شخص وأصيب آخر جراء القصف الروسي في منطقة أوكريتين".

وأضاف أن الجيش الروسي قصف صباح اليوم بلدة نوفوسيلفكا بيرشا بالمدفعية الثقيلة، مما أسفر عن مقتل رجل يبلغ من العمر 51 عامًا وإصابة رجل آخر بجروح متفاوتة الخطورة نُقل على إثرها إلى المستشفى.