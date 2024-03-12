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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

أوكرانيا: هجمات روسية على دونيتسك تسفر عن تضرر قرابة 60 منشأة مدنية

الحرب الروسية
الحرب الروسية

أعلنت قوات شرطة منطقة دونيتسك، تضرر ما يقرب من 60 منشأة مدنية في سيليدوف نتيجة لهجمات روسية صاروخية، الليلة الماضية.

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إصابة 19 مدنيًا في قصف روسي لمنطقة دونيتسك

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مسؤول أوكراني: مقتل وإصابة 6 مدنيين جراء هجمات روسية على دونيتسك

وذكرت شرطة منطقة دونيتسك أن القوات الروسية قصفت منطقة سكنية وأصيبت امرأتان ولحقت أضرار بما لا يقل عن 59 منشأة مدنية".. حسبما ذكرت وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية. 

وأشارت إلى أن القوات الروسية استخدمت ستة صواريخ من طراز (إس-300)، وألحق القصف أضرارا بـ48 مبنى سكنيا، بما في ذلك 18 مبنى سكنيا و30 منزلا خاصا.

وأضافت الشرطة أن "منزلا خاصا تم تدميره بضربة صاروخية مباشرة، وعند وقوع الانفجار، كان بداخله شخصان مسنان، وتم تقديم المساعدة الطبية لهما".

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