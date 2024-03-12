أوكرانيا: هجمات روسية على دونيتسك تسفر عن تضرر قرابة 60 منشأة مدنية

أعلنت قوات شرطة منطقة دونيتسك، تضرر ما يقرب من 60 منشأة مدنية في سيليدوف نتيجة لهجمات روسية صاروخية، الليلة الماضية.

وذكرت شرطة منطقة دونيتسك أن القوات الروسية قصفت منطقة سكنية وأصيبت امرأتان ولحقت أضرار بما لا يقل عن 59 منشأة مدنية".. حسبما ذكرت وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية.

وأشارت إلى أن القوات الروسية استخدمت ستة صواريخ من طراز (إس-300)، وألحق القصف أضرارا بـ48 مبنى سكنيا، بما في ذلك 18 مبنى سكنيا و30 منزلا خاصا.

وأضافت الشرطة أن "منزلا خاصا تم تدميره بضربة صاروخية مباشرة، وعند وقوع الانفجار، كان بداخله شخصان مسنان، وتم تقديم المساعدة الطبية لهما".