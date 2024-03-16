القبض على عاطل ارتكب 5 وقائع سرقة هواتف محمولة

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط (عاطل) لقيامه بإرتكاب (5) وقائع سرقة هواتف محمولة ومتعلقات المواطنين بأسلوب "النشل"بدائرة قسم شرطة الأزبكية، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها.

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تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات.

في سياقٍ مُتصل، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، حكماً بمُعاقبة محمود.ع بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة لإدانته بتعاطي المخدرات في القطامية.

وتضمن نص الحُكم أيضاً تغريمه 10 آلاف جنيه عما أسند إليه، ومُصادرة المخدر المضبوط وألزمته بالمصاريف الجنائية.

أصدرت الحكم المحكمة برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي، وعضوية المستشارين عمرو علي كساب وأحمد رضوان أبا زيد، وحضور الأستاذ محمد جاويش وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.

وكانت النيابة العامة قد أسندت للمُتهم محمود.ع أنه في يوم 30 يوليو 2022 بدائرة قسم القطامية أحرز بقصد التعاطي جوهراً مُخدراً (ميثامفيتامين) في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.

وشهد الرائد ضابط الواقعة أنه أثناء مروره وقوة من الشرطة السريين بمنطقة مساكن الجيزة دائرة قسم القطامية الساعة 6 صباح يوم 30 يوليو 2022 تقريباً شاه المتهم يقوم بالتدخين باستخدام غليون زجاجي (بايب) ينبعث منه دخان تفوح منه رائحة مادة الميثامفيتامين (الآيس) المخدر.

وبالتوجه صوبه استخلصه من يده ثم أنزله من السيارة وتبين عدم حمله لبطاقة تحقيق الشخصية أو تراخيص.

كما وأنه سبق اتهامه في عدد 10 قضايا، وبتفتيشه وقائياً عثر على كيس شفاف بداخله كمية للمخدر ذاته وذلك بين طيات ملابسه، والذي بمواجهته بالمضبوطات أقر بإحرازها بقصد التعاطي.