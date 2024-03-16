السبت 16 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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ملخص أحداث الحلقة الخامسة من المسلسلات التاريخية والشعبية في رمضان (فيديو)

مسلسلات رمضان
مسلسلات رمضان

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر» عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرا تليفزيونيا حول ملخص أحداث الحلقة الخامسة من المسلسلات التاريخية والدراما الشعبية.

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مسلسل حق عرب

توالت الأحداث في الحلقة الخامسة من مسلسل حق عرب بطولة النجم أحمد العوضي، وزاد الشك في قلب جمال «أحمد عبدالله محمود» عندما رأى زوجة عمه «صباح» في قسم الشرطة تسأل عن أحمد العوضي، وعندما أخبر «جمال» والده «أحمد صيام» عن شكه، حذره الآخير من عدم التحدث مع أي شخص في ذلك الموضوع نهائيا، ودافع عن صباح وأكد له أن كلامه ليس صحيحا.

وفي الحلقة الخامسة من مسلسل الحشاشين، قابل حسن الصباح للمرة الأولى ملك شاه بصحبة نظام الملك، وهذه المقابلة تسببت في حرج كبير لنظام الملك من حسن الصباح، بعدما أثنى ملك شاه على مجهود «الصباح» وولائه للدولة، وطلب من نظام الملك تلخيص دواوين الدولة كلها في ملجد صغير.

مسلسل المعلم

شهدت أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل المعلم، دخول مصطفى شعبان في حالة ذهول لعدم اعتراف عمه مفيد عاشور بأن عربة السمك ممتلئة بالمخدرات، وعاتب المعلم على أفعال كل من عمه ووالده في مشهد مؤثر وبكى بشدة.

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