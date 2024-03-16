أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل لانش بوكس (تعرف عليها)

شهدت الحلقة الخامسة من مسلسل لانش بوكس، وجود رجل غريب في منزل بسمة (غادة عادل)، وعلى الفور تجمع العصابة ندى (جميلة عوض) ومريم (فدوى عابد)، ويتحدثوا مع مروان (المطرب شاهين) فيطلب منهم الاحتفاظ به مقابل مبلغ مالي كبير.

واستعرضت الحلقة هروب الرجل من منزل بسمة بعد عدم تأكده من حديثهم وسرق سيارة الاولى، ليهددهم مروان بعدم اعطائهم المال عقب هروب الرجل.

ويعترف زوج بسمة (أحمد وفيق) لها خلال احتفالهم بعيد ميلاد ابنهم، أنه مصاب بمرص السرطان.

ويعود الرجل مرة أخرى إلى منزل ندى بعد تأكده أنهم يريدون الحفاظ عليه نظرا لتعليمات مروان واعاد سيارة بسمة لها مرة أخرى.

ويعرض مسلسل لانش بوكس، على قناة النهار في تمام الساعه العاشرة مساءً، ويعاد المسلسل في تمام الساعة الثانية والنصف صباحًا، ويعاد مرة ثانية في تمام الساعة الرابعة الا ربع عصرًا.

يشار إلى أن مسلسل لانش بوكس، دراما كوميدية تتبع حياة ثلاث نساء من ربات المنازل يحاولن إيجاد حلاً لمشاكلهن. هؤلاء النساء العاديات، اللاتي يمضين يومهن كأي شخص آخر في الشارع أو في السوبر ماركت، يتحولن فجأة إلى عصابة تمارس أنواعًا مختلفة من الجرائم، كل ذلك بهدف الحفاظ والدفاع عن عائلاتهن.

يذكر أن يشارك في بطولة المسلسل بجانب النجمة غادة عادل، كلا من : "جميلة عوض، فدوى عابد، أحمد وفيق، والمطرب شاهين، صدقي صخر، أسامة أبو العطا، علي السبع، وغيرهم، سيناريو وحوار عمرو مدحت، إخراج هشام الرشيدي.

جدير بالذكر أن مسلسل لانش بوكس، يعتبر بمثابة عودة قوية للنجمة غادة عادل بعد غياب سنوات عن المشاركة في السباق الرمضاني.