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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

في لفتة إنسانية .. الحماية المدنية بالجيزة تستجيب لاستغاثة سيدة مريضة

الحماية المدنية بالجيزة
الحماية المدنية بالجيزة تستجيب لاستغاثة سيدة مريضة

فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابى مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنسانى.

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فقد تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغاً يُفيد إستغاثة (سيدة ، مقيمة بدائرة قسم شرطة العجوزة) مريضة وغير قادرة على الحركة ومقيمة بمفردها .. حيث سقطت أرضاً حال تواجدها داخل محل سكنها وحدوث كسر بيدها وعدم قدرتها على فتح باب الشقة المغلق من الداخل .

على الفور إنتقلت قوات الحماية المدنية بالجيزة لمحل البلاغ وتم مساعدتها ونقلها للمستشفى لتلقى العلاج وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لها.

وتقدمت السيدة بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الإستجابة الفورية وتلبية إستغاثتها.

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