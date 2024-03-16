موعد أذان المغرب في المدينة المنورة اليوم السبت

موعد أذان المغرب في السعودية اليوم السبت، يحرص الكثيرين على معرفة أوقات تناول الإفطار والسحور وصلوات التراويح والقيام وغيرها، ولذلك نقدم لكم مواقيت الصلاة في المدينة المنورة كما يلي:

مواقيت الصلاة في السعودية اليوم السبت

المدينة المنورة

يُؤذن الفجر 05:11 صباحًا وتشرق الشمس 06:29 صباحًا والظهر في الساعة 12:30 مساءً والعصر 03:56 مساءً والمغرب في الساعة 06:32 مساءً والعشاء في الساعة 08:32 مساءً، ثم تقام صلاة التراويح.

العاصمة الرياض

يؤذن الفجر 05:00 صباحًا وتشرق الشمس في تمام الساعة 06:02 صباحًا والظهر 2:02 مساءً والعصر الساعة 15:27 مساءً والمغرب الساعة 18:02 مساءً والعشاء 19:05 مساءً وتليها صلاة التراويح.

الدمام

يؤذن الفجر الساعة 04:28 صباحًا وتشرق الشمس 05:47 صباحًا ويؤذن الظهر 11:49 مساءً والعصر 03:14 مساءً والمغرب 05:50 مساءً والعشاء 07:50 مساءً ويُقام بعدها صلاة التراويح.

حفر الباطن

يؤذن الفجر 04:44 صباحًا وتشرق الشمس 06:04 صباحًا ويؤذن الظهر 12:05 مساءً والعصر 03:31 مساءً والمغرب 06:06 مساءً وتؤذن العشاء 08:06 مساءً ثم صلاة التراويح.

الطائف

يؤذن الفجر 05:10 صباحًا وتشرق الشمس 06:25 صباحًا ويؤذن الظهر 12:27 صباحًا ويؤذن العصر 03:52 مساءً والمغرب وموعد الإفطار 06:29 مساءً وتؤذن العشاء 08:29 مساءً ثم صلاة التراويح.