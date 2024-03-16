تشكيل الهلال المتوقع لمواجهة ضمك في الدوري السعودي الليلة

يستعد فريق الهلال السعودي لمهمة جديدة مساء اليوم السبت، وذلك حين يلتقي مع نظيره ضمك، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرون من عمر الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن"، والتي يحتضنها ملعب “المملكة أرينا”.

وتنطلق صافرة مباراة الهلال السعودي وضمك في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل الهلال المتوقع أمام ضمك في دوري روشن السعودي

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: لودي – علي ال بليهي – كاليدو كوليبالي وسعود عبد الحميد.

خط الهجوم: برونو نيفيز – سافيتش ومحمد كنو.

خط الهجوم: سالم الدوسري – ألكسندر ميتروفيتش ومالكوم.

ترتيب الهلال وضمك بالدوي السعودي

يتربع فريق الهلال علي صدارة ترتيب دوري روشن برصيد 65 نقطة جمعهم من 23 مباراة، انتصر في 21 مباراة وتعادل في مباراتين ولم يلقى أي هزيمة.

علي الجانب الأخر يحتل فريق ضمك المركز السابع في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 34 نقطة، حيث فاز في 9 مباريات وتعادل في سبع لقاءات وهُزم في مثلهم.