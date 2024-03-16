السبت 16 مارس 2024
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

الفنان أحمد سلامة يكشف سبب التفات الكثيرين تجاه الشخصيات الشريرة بالمسلسلات

الفنان أحمد سلامة
الفنان أحمد سلامة

قال الفنان أحمد سلامة، إن مقياس نجاح الشخصية التي يقدمها هو الجمهور وردود فعل الناس، على العمل المقدم، متابعًا:"السوشيال ميديا بتناقش العمل ازاي وشايفنها بأي شكل".

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مسلسل سر إلهي

وأضاف "سلامة"، خلال لقاء ببرنامج "صباح جديد"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، من داخل كولبيس مسلسل "سر إلهي"، إن سبب تفاعل الشعب المصري مع الشخصية الشريرة بشكل أكبر يرجع إلى طيبة هذا الشعب، والشخصية الطيب شبه الشعب المصري وعشان كدة الشر بيلفت نظره أكتر".

 النجمة روجينا 

مسلسل سر إلهي يشارك في بطولة مجموعة كبيرة من نجوم الفن بجانب النجمة روجينا وهم كل من الفنان أحمد مجدي، والفنانة رنا رئيس، والفنانة مي سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحديني، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ومي سليم، ورشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي.

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