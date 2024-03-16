شهد الشواربي: الفوز بالدوري جاء عن جدارة

أبدت شهد الشواربي، لاعبة الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلى سعادتها البالغة بتحقيق لقب بطولة الدوري والفوز على فريق الزمالك الجمعة في الجولة الأخيرة لمنافسات البطولة.

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وقالت شهد إن الجهاز الفني بقيادة الكابتن محمد عادل طالبهن بالفوز في جميع المباريات والتركيز على ضرورة حسم اللقب قبل نهاية مباريات الدوري، وهو ما تحقق بالفعل بعد الفوز باللقب قبل مباراتين من ختام المسابقة.

وأضافت شهد أن المنافسة هذا الموسم كانت قوية للغاية بعد تدعيم جميع الفرق بأفضل العناصر، وأن مستوى معظم الفرق متقارب، ولكن خبرات الأهلي حسمت اللقب.

ووجهت شهد الشكر إلى مجلس إدارة النادي، بقيادة الكابتن محمود الخطيب، لدعمه الفريق بشكل كبير في كل المباريات السابقة ودورهم الكبير مع جميع فرق النادي.