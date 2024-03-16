محمد عادل: تتويج الأهلي بدوري اليد للسيدات دافع قوي قبل بطولتي إفريقيا

عبر محمد عادل، المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي ، عن سعادته بالتتويج بلقب الدوري للعام الثاني على التوالي، بعد تحقيق الفوز في جميع المباريات دون خسارة، والفوز على الزمالك في ختام البطولة.



أكد عادل أن اللاعبات كن على العهد وتوجن بالبطولة دون خسارة، مضيفًا أن الأهلي دائمًا لا يشبع بالبطولات، وهذا ما يزيد من حجم المسئولية على أي مدير فني، وأن التتويج باللقب المحلي خير استعداد لبطولتي كأس الكؤوس والسوبر الإفريقي.

وأكمل «إن كل مدرب عليه مهام كثيرة في إعداد الفريق وتجهيزه فنيًّا وبدنيًّا ومهاريًّا ونفسيًّا وخططيًّا لإعداد اللاعبات بالطريقة الصحيحة».

وأشاد المدير الفني بدعم مجلس الإدارة، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، وبتوفير كل ما يلزم من احتياجات الفريق واللاعبات، بالإضافة إلى دعم مدير النشاط الرياضي خالد العوضي، الذي لا يتأخر عن الفريق ويلبي جميع احتياجاته.