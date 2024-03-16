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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

اليوم .. بايرن ميونخ يحل ضيفًا على دارمشتات 98 بالدوري الالماني

بايرن ميونخ ودارمشتات
بايرن ميونخ ودارمشتات 98

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ ضيفًا ثقيلا على نظيره دارمشتات 98 عصر اليوم السبت على ملعب ميرك ستاديون أم بولينفالتور وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون من عمر مسابقة الدوري الألماني. 

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ويدخل بايرن ميونخ مباراة اليوم وهو يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 57 نقطة جمعهم من خوض 25 مباراة حقق الفوز في 18 مباراة وتلقى 4 هزائم، وتعادل في 3 مواجهات.

على الجانب الآخر يأتي فريث دارمشتات في قاع جدول ترتيب البوندسليج ابالمركز الثامن عشر برصيد 13 نقطة.
 

موعد مباراة بايرن ميونخ ودارمشتات 98


وتنطلق صافرة مباراة بايرن ميونخ ودارمشتات 98 في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، فيما تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، على أن تبدأ المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءًا بتوقيت أبو ظبي. 

القناة الناقلة لمباراة بايرن ميونخ ودارمشتات 98


تنقل قناة "بي إن سبورت 5" أحداث مباراة بايرن ميونخ ودارمشتات 98 باعتبارها الناقل الحصري لمباريات الدوري الألماني.

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