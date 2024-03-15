بايرن ميونخ شبح أرسنال في دوري أبطال أوروبا

أجريت قرعة الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، وأسفرت عن مباراة حامية بين فريقي أرسنال وبايرن ميونخ.

وأوقعت قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، فريق أرسنال الذي يحتل صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز حاليًا، في مواجهة بايرن ميونخ الألماني، بطل الدوري الألماني في السنوات الـ 11 الماضية.

و تُقام مباراة الذهاب من دور الـ 8 في الـ 9 و10 من أبريل على ملعب "الإمارات" فريق أرسنال، أما مباراة الإياب فستُقام بعد أسبوع على ملعب "أليانز أرينا"، معقل بايرن ميونخ.

تاريخ مواجهات بايرن ميونخ وأرسنال في دوري أبطال أوروبا

سيعود العملاق البافاري، الذي يحمل 6 ألقاب في دوري أبطال أوروبا، لمواجهة أرسنال في البطولة بعد غياب استمر لـ 7 سنوات، وتُعد هذه المرة الـ 5 التي يواجه فيها الفريقان بعضهما البعض في الأدوار الإقصائية.

والغريب أن فريق بايرن ميونخ حقق نسبة نجاح قياسية بنسبة 100٪ أمام أرسنال، حيث تأهل في كل المرات الأربع السابقة التي واجه فيها الفريق اللندني، وكانت جميعها في دور الـ 16 من البطولة الأوروبية.

بايرن ميونخ وأرسنال

وكانت آخر مواجهة بين بايرن ميونخ وآرسنال في دور الستة عشر من موسم 2016-2017، حيث انتصر الفريق الألماني في المباراة الأولى بنتيجة 5-1 على أرضه، وتكرر الفوز بنفس النتيجة في المباراة الثانية في لندن، ليفوز بمجموع تقدم 10-2.

والتقى بايرن ميونخ وأرسنال في مرحلة المجموعات، في نسختي دوري أبطال أوروبا 2000-2001 و2015-2016، تغلب الفريق الألماني في مباراتين وحقق الفريق الإنجليزي الفوز في مباراة واحدة، بينما انتهت مباراة واحدة بالتعادل.

ووفقًا لشبكة "أوبتا" لإحصائيات كرة القدم، فإن أرسنال تعرض لأكبر 4 هزائم في تاريخ مشاركاته في البطولات الأوروبية، منها 3 أمام بايرن ميونخ بالإضافة إلى خسارة واحدة أمام ميلان الإيطالي.

عودة هاري كين لمواجهة أرسنال

من التهديدات التي تواجه أرسنال بخروجه من دوري الأبطال هو عودة هاري كين، مهاجم بايرن ميونخ، لمواجهتهم، بعد أن نجح في تسجيل العديد من الأهداف ضدهم مع توتنهام.

هاري كين

لم يُسجل أي لاعب أهدافًا ضد الجانزر في الدوري الإنجليزي الممتاز أكثر من هاري كين، حيث سجل 14 هدفًا في 19 مباراة ضدهم، ليكون ثالث أكثر الضحايا في مسيرته بعد ليستر سيتي 20 هدف وإيفرتون 16 هدف.

ستكون تلك المرة الأولى التي يواجه فيها فريق أرسنال في دوري أبطال أوروبا.