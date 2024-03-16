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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الهلال يواجه ضمك بحثا عن مواصلة الانتصارات بالدوري السعودي

بوابة الوفد الإلكترونية

يخوض فريق الهلال تحت قيادة المدرب جورجي جيسوس مواجهة جديدة في الدوري السعودي عندما يستضيف ضمك مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة 24 من دوري روشن السعودي.

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ويبحث  الهلال في تعزيز رقمه التاريخي كأكثر الفريق تحقيقاً للانتصارات بواقع 27 فوزاً متتالياً في مختلف البطولات، عطفا عن المعنويات العالية بعد التأهل إلى دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا على حساب الاتحاد.

ويحلق الهلال بعيدا بصدارة جدول ترتيب دوري روشن برصيد 65 نقطة بفارق 12 نقطة عن أقرب ملاحقيه بجدول الترتيب فريق النصر، ويحتل فريق ضمك قبل المباراة المركز السادس بجدول الترتيب برصيد 34 نقطة بفارق الأهداف عن الاتفاق صاحب المركز السابع و5 نقاط عن فريق التعاون صاحب المركز الخامس.

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