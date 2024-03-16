تاريخ مواجهات مانشستر يونايتد وليفربول قبل الموقعة المرتقبة

يبدو أن جماهير الكرة الإنجليزية على موعد مع قمة مثيرة ونارية في الدور ربع النهائي من كأس الاتحاد لهذا الموسم، والتي تجمع مانشستر يونايتد بنظيره ليفربول، والتي يشهدها ملعب "أولد ترافورد".



وينحاز التاريخ خلال مواجهات مانشستر يونايتد وليفربول الماضية للشياطين الحمر، حيث لعب الثنائي 212مباراة من قبل المواجهة المنتظرة اليوم.

فقد فاز ليفربول في 71 مناسبة، بينما انتصر مانشستر يونايتد في 82 مناسبة وتعادلا في 59 مناسبة.



موعد مباراة مانشستر يونايتد وليفربول والقناة الناقلة

ومن المقرر انطلاق مواجهة مانشستر يونايتد أمام ليفربول في تمام الخامسة والنصف من مساء اليوم السبت، والتي يتوقع أن تكون مثيرة وقوية للغاية.

فيما تُذاع موقعة مانشيتر يونايتد وليفربول عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، والتي حصلت على حقوق بث البطولة لهذا الموسم.