آنسات الصيد تهزمن هليوبوليس في بطولة الجمهورية لكرة السلة

استطاع فريق تحت 18 سنة آنسات لكرة السلة بصيد الدقي، الفوز على نظيره نادي هليوبوليس بنتيجة 56/59 في المباراة التى جمعت بين الفريقين، في اولي مبارايات الدور قبل النهائي لبطولة الجمهورية.

مثل الصيد اللاعبات: جنى طارق محمد، حبييبة علاء الدين، حلا الحيني، شريفة تامر يحيي، فرح عماد السيد، فريدة محمد عبده، فيروز اشرف مدحت، لجين ايمن محمد، لجين عمرو محمد، مريم عثمان، ملك مروان محمد، ملك وائل بدر، هنا الجولى، هنا طارق فيصل، ملك احمد ابراهيم، جنى حازم ايهاب، لارا عمرو الشاذلي، ليلة حسام عيسي.

الجهاز الفنى والاداري:

محمود السداوي نائب رئيس الجهاز، عماد السيد مدير فنى قطاع الناشئات، كابتن محمد عمر مدرب، هيثم نور الدين مخطط احمال، دكتور علياء مؤمن طبيبة الفريق، احمد الطاهر ادارى، محمد عطا خدمات معاونة، احمد عصام لجنة السلة