أعراض التهاب المفاصل وكيفية السيطرة على المرض

إذا كنت مصابًا بالتهاب المفاصل الروماتويدي، فإن الجهاز المناعي يهاجم عن طريق الخطأ بطانة المفاصل وهذا يسبب التهابًا، مما قد يجعل من الصعب تحريك المفاصل ويسبب ألمًا شديدًا.

على الرغم من أن التهاب المفاصل الروماتويدي قابل للعلاج إلى حد كبير إذا تم اتخاذ خطوات للسيطرة على الالتهاب، إلا أن الحالة يمكن أن تهدد الحياة إذا تركت دون علاج.

يعد التهاب الأوعية الدموية، المعروف باسم التهاب الأوعية الدموية الروماتويدي، أحد مضاعفات التهاب المفاصل الروماتويدي.

وكما توضح هيئة الخدمات الصحية الوطنية، تتميز المضاعفات بسماكة جدران الأوعية الدموية وإضعافها وتضييقها وتندبها.

وفي الحالات الشديدة، يمكن أن يؤثر ذلك على تدفق الدم إلى أعضاء وأنسجة الجسم ويمكن أن يهدد الحياة، يحذر موقع Healthy Body.



ما هي أعراض المضاعفات التي يجب أن تبحث عنها؟

يوضح هيلثي: "عادة ما يسبب تلف الأعصاب تنميلًا أو وخزًا وأعراض الدبابيس والإبر، وقد يتطور أيضًا ضعف العضلات". "يمكن أن يتطور الالتهاب حول القلب (التهاب التامور)، مما قد يسبب ألمًا في الصدر."

ومع ذلك، "مع العلاج المبكر، يصبح الالتهاب في أجزاء أخرى من الجسم بسبب التهاب المفاصل الروماتويدي أقل احتمالا"، كما تشير هيئة الخدمات الصحية الوطنية.



كيفية السيطرة على الالتهاب

يمكن لتغييرات نمط الحياة الصحي أن تبقي التهاب المفاصل الروماتويدي تحت السيطرة. إذا كنت تعاني من آلام المفاصل، فقد تبدو ممارسة الرياضة غير بديهية، ولكنها واحدة من أكثر التدخلات الفعالة التي يمكنك القيام بها.

توضح الخدمة الصحية الوطنية:"يمكن أن تساعد ممارسة التمارين الرياضية بانتظام في تخفيف التوتر والحفاظ على حركة المفاصل وتقوية العضلات التي تدعم المفاصل."

النظام الغذائي يقلل أيضًا من الالتهاب في التهاب المفاصل. وفقًا لمؤسسة التهاب المفاصل (AF)، فإن اتباع نظام غذائي غني بالفواكه والخضروات والأسماك والمكسرات والفاصوليا، ولكنه منخفض في الأطعمة المصنعة والدهون المشبعة، ليس مفيدًا للصحة العامة فحسب، بل يمكن أن يساعد أيضًا في السيطرة على نشاط المرض.