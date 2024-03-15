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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

مي عمر تتألق بفستان ساحر في سحور رمضان

بوابة الوفد الإلكترونية

نشرت الفنانة مي عمر أحدث إطلالاتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور الأشهر الإنستجرام أثناء تواجدها في سحور رمضان برفقة زوجها.


وبدت مي عمر بإطلالة ساحرة، متناغمة مع ذوقها الراقي.

وبدت مي عمر بإطلالة ساحرة مزجت بين الأناقة والرقي في آن واحد، حيث ارتدت فستان طويل مجسم صمم من قماش ناعم باللون البرتقالي وأكمام طويلة.
واختارت ترك خصلات شعرها منسدلة بحرية فوق كتفيها بشكل ناعم ووضعت مكياجًا جذابًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون النود في الشفاه.

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