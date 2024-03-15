مي عمر تتألق بفستان ساحر في سحور رمضان

نشرت الفنانة مي عمر أحدث إطلالاتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور الأشهر الإنستجرام أثناء تواجدها في سحور رمضان برفقة زوجها.



وبدت مي عمر بإطلالة ساحرة، متناغمة مع ذوقها الراقي.

وبدت مي عمر بإطلالة ساحرة مزجت بين الأناقة والرقي في آن واحد، حيث ارتدت فستان طويل مجسم صمم من قماش ناعم باللون البرتقالي وأكمام طويلة.

واختارت ترك خصلات شعرها منسدلة بحرية فوق كتفيها بشكل ناعم ووضعت مكياجًا جذابًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون النود في الشفاه.