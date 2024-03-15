تنفيذ 1875 ندوة للتوعية والتثقيف الصحي بالمنيا

اعلن الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنيا ، أن إدارة الثقافة الصحية قامت بتنفيذ 1875 ندوة للتو عية و التثقيف الصحي ، و 99 لقاءا جماهيريا خلال شهر فبراير 2024 ، عن طريق فرق التثقيف الصحي بالإدارات الصحية بمراكز المنيا التسع.

لافتًا وكيل الوزارة ، إلى إستمرار التدريب المستمر للمثقفين الصحيين ، على برامج التوعية لتقديم الرسائل الصحية السليمة ، فى إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة ، و برعاية اللواء اسامه القاضي محافظ المنيا، وإستكمالا للجهود التى تبذلها مديرية الصحة بالمنيا برئاسة الدكتور محمد حسنين وكيل الوزارة ، لرفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين ، و رفع الوعى الصحي والسعي إلى تحسين الصحة العامة للمواطنين.

واوضح الدكتور ولاء الدين احمد رجائى مدير الادارة العامة للثقافة الصحية بالمنيا ، انه تم تنفيذ 1741 ندوة داخلية بالإدارات والوحدات الصحية والمراكز الطبية ، و 134 ندوة خارجية بمراكز الشباب ومجالس المدن ، و دور العبادة ، بالاضافة ، إلى عمل 99 لقاء جماهيرى.