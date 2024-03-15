الجمعة 15 مارس 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

تنفيذ 1875 ندوة للتوعية والتثقيف الصحي بالمنيا

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات

اعلن الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة  بمحافظة المنيا ، أن  إدارة الثقافة الصحية  قامت بتنفيذ 1875 ندوة للتو عية و التثقيف الصحي ، و 99  لقاءا جماهيريا  خلال شهر فبراير  2024 ، عن طريق فرق التثقيف الصحي بالإدارات الصحية بمراكز المنيا التسع.

لافتًا وكيل الوزارة ، إلى إستمرار  التدريب المستمر للمثقفين الصحيين ، على برامج التوعية لتقديم الرسائل الصحية السليمة ، فى إطار توجيهات  الدكتور خالد عبد الغفار  وزير الصحة ، و برعاية اللواء اسامه القاضي محافظ المنيا، وإستكمالا  للجهود التى تبذلها مديرية الصحة بالمنيا برئاسة  الدكتور محمد حسنين  وكيل الوزارة ، لرفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين ، و رفع الوعى الصحي والسعي إلى تحسين الصحة العامة للمواطنين.

 

واوضح الدكتور ولاء الدين احمد رجائى مدير الادارة العامة للثقافة الصحية بالمنيا ، انه تم تنفيذ  1741  ندوة داخلية  بالإدارات والوحدات الصحية والمراكز الطبية ، و 134 ندوة خارجية بمراكز الشباب ومجالس المدن ، و دور العبادة ، بالاضافة ،  إلى عمل  99  لقاء  جماهيرى.

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