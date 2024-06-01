استشهاد الصحفية المذيعة علا الدحدوح بعد قصف منزلها بغزة

أعلنت وسائل إعلام فلسطيني، عن استشهاد الصحفية المذيعة علا الدحدوح، نتيجة قصف الاحتلال منزلها في شارع الجلاء بمدينة غزة

وفي سياق آخر، قالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، إن أكثر من 36096 فلسطينيًا استُشهدوا وأُصيب 81136 في الهجوم العسكري الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي.

متحدث "الأونروا": إسرائيل تسعى للقضاء علينا وتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين

قال المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) عدنان أبو حسنة، "إن هناك حملة إسرائيلية مكثفة على الوكالة منذ عقود، ولكنها ازدادت خلال الفترة الراهنة بشكل واضح، وهدفها هو القضاء علينا وتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين"، مؤكدا أن (أونروا) لن تخلي مقرها في القدس.

وأضاف عدنان - في مداخلة هاتفية مع قناة (الإخبارية) السعودية اليوم السبت - "أن هذه الحملة مستمرة ومتصاعدة، ووصلت إلى ما أقره الكنيست في قراءة تمهيدية حول تصنيف الوكالة منظمة إرهابية".. وتابع "لأول مرة يحدث في تاريخ الأمم المتحدة أن تصنف دولة عضو منظمة أممية بأنها منظمة إرهابية".

وأشار إلى أن تبعات هذا القرار في حال تم إقراره بالقراءة الأولى والثانية والثالثة ستكون منع (أونروا) من العمل.

وأوضح عدنان قائلا "لن نخلي مقرنا بالقدس، نعمل هناك منذ عام 1950، وهناك اتفاقية موقعة مع إسرائيل في عام 1967 تنص على السماح للوكالة بالعمل في الضفة وغزة والقدس الشرقية والتمتع بالحصانة وتسهيل عملياتها هناك".

وكان المفوض العام لـ (أونروا) فيليب لازاريني، قد دعا في وقت سابق، إسرائيل لوقف حملتها ضد الوكالة.. قائلا: إن "الحرب في غزة تسبب ازدراء فاضحاً بمهمة الأمم المتحدة بما في ذلك الهجمات الصارخة ضد الموظفين والمنشآت والعمليات التي تقوم بها الوكالة".. مطالبا بوقف الهجمات على الوكالة وأفرادها، مؤكداً أن على العالم أن يتحرك لمحاسبة مرتكبيها..