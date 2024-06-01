رياضة القليوبية تطلق مبادرة "ليال عشر" احتفالا بالعشر الأوائل من ذي الحجة

تطلق مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية مبادرة جديدة بعنوان ليال عشر احتفالا بالعشر الأوئل من شهر ذي الحجة وفضل أولاءك العشر وأهمية الإلتزام بالطاعات والعبادات وفضل الصيام والقيام في شهر ذي الحجة ، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

أكد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية أن مبادرة ليال عشر تهدف إلى نشر الوعي الديني بين النشء والشباب بأهمية وفضل العشر الأوائل من شهر ذي الحجة والتي تنطلق من أهداف واستراتيجية وزارة الشباب والرياضة وبالتعاون مع مديرية أوقاف القليوبية.

كما أشار الصبروط إلى الاهتمام بعقيلية النشء والشباب وتنمية قدراتهم وخبراتهم الحياتية والابداعية وذلك باعتبار مرتكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية تهدف إلى التنوير والتنمية بالتعاون والتشبيك بين مؤسسات الدولة لخلق جيل جديد قادر على مواجهة تحديات المستقبل في ظل الجمهورية الجديدة.

يتم التدشين بقاعة الإجتماعات بمديرية الشباب والرياضة يوم الاثنين 3 / 6 / 2024 ، وفي مركز شباب صنافير بادارة شباب قليوب ، ونادي القناطر الخيرية بادارة شباب القناطر الخيرية ، ومركز شباب ١٥ مايو بادارة شباب شبرا الخيمة، ومركز شباب الخانكة بادارة شباب الخانكة ، ومركز شباب دندنا بادارة شباب طوخ، وبمركز شباب المنشأة الكبري بادارة شباب كفر شكر، بمركز شباب كفر مناقر التابع لإدارة شباب بنها، ومركز شباب كفر شبين بادارة شباب شبين القناطر.

ندوة تثقيفية توعوية بفضل العشر الأوائل من شهر ذي الحجة..

تستهدف المبادرة 500 شاب وفتاة بكل إدارة فرعية من خلال ندوة تثقيفية توعوية بفضل العشر الأوائل من شهر ذي الحجة وأهمية النحر في شهر الحج و ذكرى فداء اسماعيل عليه السلام لنشر الوعي الديني والثقافي وتصحيح المفاهيم الدينية لدى النشء والشباب .

تنطلق المبادرة في إطار الدور المجتمعي لمراكز الشباب وفقا لرؤية واستراتيجية وزارة الشباب والرياضة وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بأهمية قضية الوعى لدى النشء والشباب .