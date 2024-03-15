صحة الإسماعيلية تقدم خدمات "100مليون صحة"

تواصل الفرق الطبية المشاركة في المبادرة الرئاسية "١٠٠ مليون صحة" انتشارها بدور العبادة بعد صلاة التراويح، ومراكز الشباب، وأماكن التجمعات مساءً، والمصالح الحكومية صباحًا بمراكز ومدن محافظة الإسماعيلية.

ومن جانبه، أوضح الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية أن فِرق مبادرة ١٠٠ مليون صحة وفِرق التواصل المجتمعي تقدم يوميًا وطوال شهر رمضان خدمات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة (الضغط، السكر، والاعتلال الكلوي)، بالإضافة إلى التوعية بمبادرات صحة المرأة بوحدات الرعاية الأساسية والمصالح الحكومية صباحًا، وأمام دور العبادة بعد صلاة التراويح، والنوادي، ومراكز الشباب، وأماكن التجمعات وغيرها من خلال الفرق الطبية المتنقلة.

جاء ذالك تنفيذًا لتوجهات وتكليفات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان بتقديم الخدمات الطبية المتكاملة للمواطنين من خلال مبادرة ١٠٠ مليون صحة، وفي إطار توجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بالارتقاء بالخدمات الصحية والكشف الطبي المجاني؛ من أجل الحفاظ على صحة المواطن الإسماعيلي في شهر رمضان المبارك.