علماء يكشفون فاكهة لتقليل مستويات الكوليسترول وضغط الدم

تتراكم الأدلة على الفوائد الصحية لتناول الفواكه والخضروات، وأظهرت الدراسات أن الدهون الزائدة في الجسم هي أحد العوامل الرئيسية المؤهبة لزيادة ضغط الدم وبالتالي، فإن اتباع نظام غذائي غني بالحبوب الكاملة والفواكه والخضروات ومنتجات الألبان قليلة الدسم يمكن أن يخفض ضغط الدم أيضا.

على وجه الخصوص، يحتوي التفاح على العديد من العناصر التي يمكن أن تساعد في منع المزيد من المضاعفات في المستقبل.

ارتفاع ضغط الدم

يحتوي التفاح على معادن مثل البوتاسيوم ومواد تسمى الفلافونويدات، وكلاهما مرتبط بضغط الدم.

ونشرت دراسة في مراجعة نقدية في علوم الأغذية والتغذية في عام 2020، والتي شملت 30 رجلا وامرأة أصحاء تتراوح أعمارهم بين 33 و70 عاما، تأثير التفاح الكامل على ضغط الدم. أظهر أن استهلاك 100 إلى 150 غراما من التفاح الكامل ارتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية فيما يتعلق بضغط الدم.

نسبة عالية من الكوليسترول

أوصت دائرة الصحة الوطنية كدليل عام بأن يكون مستوى الكوليسترول الكلي 5 مليمول / لتر أو أقل للبالغين الأصحاء.

يتراكم ارتفاع الكوليسترول (وخاصة LDL أو "الكوليسترول السيئ") على جدران الشرايين ويسبب إطلاق مواد التهابية تزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية.

التفاح هو مصدر ممتاز للألياف القابلة للذوبان، والتي من المعروف أنها تقلل من الكوليسترول الضار في الجسم، ولاحظ الباحثون أن تناول تفاحتين أو ثلاث تفاحات متوسطة في اليوم يمكن أن يحسن ملفك الدهني قليلا.

من الجدير بالذكر أن تناول اثنين أو ثلاثة تفاحات متوسطة الحجم يمكن أن يقلل من الكوليسترول الكلي بنسبة 10 في المائة ويزيد من مستوى الكوليسترول "الجيد" HDL بنسبة 10 في المائة.

ويعتقد الباحثون أن المكونات التي من المرجح أن تزيد من الكوليسترول هي البكتين والبوليفينول، ويمكن أن يقلل البوليفينول الموجود في التفاح من أكسدة الكوليسترول الضار، مما يساهم في تكوين تصلب الشرايين وأمراض الشرايين.