أبرزهم استبعاد رياض محرز.. مفاجآت بالجملة بعد إعلان قائمة منتخب الجزائر

أعلن البوسني فلاديمير بيتكوفيتش، مدرب منتخب الجزائر، قائمة اللاعبين المعنية بخوض المعسكر الإعدادي والدورة الودية الدولية التي تحتضنها الجزائر، بمشاركة منتخبات بوليفيا، وجنوب إفريقيا، وإندورا.

غياب رياض محرز

وشهدت القائمة غياب القائد رياض محرز، جناح الأهلي السعودي بطلب من هذا الأخير، واستبعاد سفيان فيجولي، وإسلام سليماني، ورايس وهاب مبولحي لأسباب فنية.



وجاءت قائمة المنتخب الجزائري على النحو الآتي :

حراسة المرمى: آنتوني ماندريا، وأسامة بن بوط، ومصطفى زغبة

الدفاع: ريان آيت نوري، يوسف عطال، زكرياء بلعيد، رامي بن سبعيني، كيفن غيتون، جوان حجام، محمد مداني، عيسى ماندي، ومحمد الأمين توغاي.

الوسط: حسام عوار، إسماعيل بن ناصر، نبيل بن طالب، هشام بوداوي، رفيق غيتان، أحمد قندوسي، راميز زروقي، حيماد عبداللي.

الهجوم: سعيد بن رحمة، محمد الأمين عمورة، منصف بقرار، بشير بلومي، ياسين بن زية، بدر الدين بوعناني، بغداد بونجاح، ياسين إبراهيمي، فارس شايبي، أمين جويري، وأنيس حاج.