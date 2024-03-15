موعد مباراتي ريال مدريد ومانشستر سيتي المرتقبة في دوري أبطال أوروبا

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة في كل مكان، المواجهة المرتقبة التى ستجمع بين ريال مدريد ونظيره مانشستر سيتي في دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي بعدما أوقعتها القرعة معا.



موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي

وتقام مباراة ريال مدريد مع مانشستر سيتي في ذهاب دور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا يوم 9 أو 10 أبريل (30 رمضان - 1 شوال على ملعب السانتياجو برنابيو الساعـة 10:00 مساء بتوقيت القاهرة.

فيما تقام مباراة الإياب يوم 16 أو 17 أبريل (6-7 شوال) على ملعب ملعب الاتحاد في تمام الساعة 10:00 مساء.

وأقيمت اليوم الجمعة، قرعة الأدوار النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا موسم 2023-2024 بعدما أسدل الستار على مواجهات دور ثمن النهائي.

وأسفرت نتيجة القرعة عن المواجهات التالية:

-بايرن ميونخ x آرسنال الإنجليزي

-باريس سان جيرمان الفرنسي x برشلونة الإسباني

- ريال مدريد الأسباني x مانشستر سيتي الإنجليزي

-بوروسيا دورتموند الألماني x أتلتيكو مدريد الإسباني