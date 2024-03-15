موعد مباراة الأهلي والنصر في الدوري السعودي الليلة
يتقابل فريقا النصر و اهلي جدة مساء اليوم الجمعة ، في المواجهة المنتظرة التى تجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة 24 من مسابقة دوري روشن السعودي.
التشكيل المتوقع لموقعة الأهلي والنصر في الدوري السعودي
تشكيل النصر المتوقع
حراسة المرمى: راغد النجار
خط الدفاع: علي لاجامي، محمد فتيل، عبدالإله العمري، أليكس تيليس
خط الوسط: عبدالله الخيبري، مارسيلو بروزوفيتش، أوتافيو مونتيرو
خط الهجوم: ساديو ماني، كريستيانو رونالدو، عبدالرحمن غريب
تشكيل أهلي جدة المتوقع
حراسة المرمى: إدوارد ميندي.
خط الدفاع: سعد يسلم – عبد الباسط هندي – ميريح ديميرال – علي مجرشي.
خط الوسط: فرانك كيسيه – محمد المجحد – ألان سانت ماكسيمين – روبيرتو فيرمينو.
خط الهجوم: رياض محرز – فراس البريكان
وتقرر إسناد اللقاء، بين النصر و نظيره الأهلي، في كلاسيكو دوري روشن السعودي والمقرر إقامته اليوم الجمعة طاقم حكام أرجنتيني، بقيادة فاكوندو تيلو.
ويحتل الأهلي في المركز الثالث برصيد 47 نقطة بفارق 6 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني "53 نقطة".
موعد مباراة الاهلى و النصر
ويتقابل الأهلي والنصر في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت السعودية
القنوات الناقلة لمباراة الأهلي و النصر
ويتم نقل مباراة العالمي ضد الراقي عبر قنوات SSC، وبالتحديد قناة SSC1، بصوت المعلق علي سعيد الكعبي.