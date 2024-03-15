موعد مباراة الأهلي والنصر في الدوري السعودي الليلة

يتقابل فريقا النصر و اهلي جدة مساء اليوم الجمعة ، في المواجهة المنتظرة التى تجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة 24 من مسابقة دوري روشن السعودي.

التشكيل المتوقع لموقعة الأهلي والنصر في الدوري السعودي



تشكيل النصر المتوقع

حراسة المرمى: راغد النجار

خط الدفاع: علي لاجامي، محمد فتيل، عبدالإله العمري، أليكس تيليس

خط الوسط: عبدالله الخيبري، مارسيلو بروزوفيتش، أوتافيو مونتيرو

خط الهجوم: ساديو ماني، كريستيانو رونالدو، عبدالرحمن غريب



تشكيل أهلي جدة المتوقع

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: سعد يسلم – عبد الباسط هندي – ميريح ديميرال – علي مجرشي.

خط الوسط: فرانك كيسيه – محمد المجحد – ألان سانت ماكسيمين – روبيرتو فيرمينو.

خط الهجوم: رياض محرز – فراس البريكان



وتقرر إسناد اللقاء، بين النصر و نظيره الأهلي، في كلاسيكو دوري روشن السعودي والمقرر إقامته اليوم الجمعة طاقم حكام أرجنتيني، بقيادة فاكوندو تيلو.

ويحتل الأهلي في المركز الثالث برصيد 47 نقطة بفارق 6 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني "53 نقطة".



موعد مباراة الاهلى و النصر

ويتقابل الأهلي والنصر في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت السعودية



القنوات الناقلة لمباراة الأهلي و النصر

ويتم نقل مباراة العالمي ضد الراقي عبر قنوات SSC، وبالتحديد قناة SSC1، بصوت المعلق علي سعيد الكعبي.

