هدد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، اليوم الجمعة، باحتلال بروكسل لحماية سيادة بلاده، وذلك أثناء حديثه في حفل أقيم بمناسبة الذكرى السنوية المقبلة للثورة المجرية عام 1848.

وأضاف أوربان: "إذا أردنا الحفاظ على حرية وسيادة المجر، فليس أمامنا خيار سوى احتلال بروكسل"، في إشارة إلى ضرورة اتخاذ موقف أكثر حزما في الهيئات الأوروبية.

وأكد أوربان أن "الحرية بالنسبة للمجر هي عندما لا يكون هناك سيد فوق رأسك"، مشددا على أهمية الحفاظ على التراث الثقافي والتاريخي للبلاد من التأثيرات الخارجية.

وفي رأيه أن بودابست لن تستفيد إلا من السلام، مؤكدا أن المجر لا تريد الحرب.

وصرح رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، في 17 فبراير/ شباط الفائت، بأن استراتيجية الاتحاد الأوروبي بشأن أوكرانيا فشلت ليس فقط في ساحة المعركة، حيث "الوضع كارثي"، ولكن أيضًا في السياسة، حيث إن بروكسل تكاد تكون متورطة في صراع.

وقال أوربان خلال كلمة له حول خطط العام 2024: "من الواضح أن استراتيجية الاتحاد الأوروبي بشأن أوكرانيا قد فشلت، ليس فقط في ساحة المعركة، حيث الوضع كارثي، ولكن أيضا في السياسة الدولية، وعلى الرغم من أننا قلنا إن هذه الحرب هي حرب شعبين سلافيين شقيقين، وليست في مصلحتنا. بروكسل تكاد تكون متورطة في الصراع".

وأكد أوربان أن موقف المجر لم يتغير، فهي لن تسمح لنفسها بالانجرار إلى الصراع ولن تزود أوكرانيا بالأسلحة، "حتى لو كانت هناك دول كبيرة لا تحب ذلك".