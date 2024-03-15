نقيب المحامين ينعى شهيد المحاماة محمود الجريدي ويشكل لجنة لمتابعة التحقيقات

أصدر عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، بيانًا تقدم خلاله بخالص العزاء إلى أسرة الشهيد محمود الجريدي، المحامي ببيلا، الذي اغتالته يد البلطجة الآثمة، وأكد على تواصله مع الجهات الأمنية، وكلف لجنة لمتابعة التحقيقات.

وجاء نصه كالآتي:



بإسمي وإسم مجلس نقابة المحامين المصرية، أنعى الزميل الشهيد محمود الجريدي المحامي ببيلا، الذي اغتالته يد البلطجة الآثمة.

وإننا نتقدم لأسرته وذويه ولعموم المحامين بخالص العزاء، سائلين الله عز وجل أن يتغمده بالرحمة والغفران، وأن يلهم أسرته الصبر والسلوان.

وإننا نتعهد بملاحقة الجناة، ونجرى كافة الاتصالات ونبذل كل الجهود مع الجهات الأمنية والنيابة العامة، ونتخذ كافة الإجراءات القانونية حتى يقدم الجناة إلى المحاكمة، ويتحقق القصاص العادل لدم الشهيد.



وتم تكليف النقباء؛ ناصر العمري عضو مجلس النقابة العامة، وفراج زعفان نقيب كفر الشيخ، وسامي الغنام وكيل نقابة كفر الشيخ، وخالد غالي عضو مجلس كفر الشيخ عن محكمة بيلا، وطارق المغازي عضو المجلس عن محكمة بلقاس، بمتابعة الموقف والتحقيقات لحظة بلحظة، وإبلاغنا فورًا بكافة المستجدات.



