يكثر تحضير الوجبات الشهية والتى تحتوي على قيمة غذائية كبيرة وهذا ما يوقع الأمهات في حيرة شديدة لتقديم أفضل الوصفات لافراد أسرتها على مائدة الأفطار.

وتعد وصفة الريش الضاني من أبرز الوصفات الشهيرة التي تتواجد على مائدة الأفطار أوقات العزومات العائلية المفضله.

واليوم نقدم لكٍ طريقة تحضير الريش الضاني بالبطاطس بخطوات سهلة وبسيطة.

المقادير

- ريش الغنم : 500 غراماً

- البطاطس : 2 حبة (مفرومة مكعبات صغيرة)

- الثوم : 3 فصوص (مهروس)

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- الزبدة : ملعقة كبيرة

- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة

- البصل : 2 حبة (مفروم شرائح رفيعة)

- البازيلاء : كوب (مجمدة)

- ملح : ملعقة صغيرة

طريقة التحضير

سخني الزيت والزبدة في مقلاة على نار متوسطة وأضيفي البصل وقلبي لمدة 10 دقائق حتى يتكرمل.

أضيفي الريش وتبلي بالملح والفلفل وقلبي حتى يتحمر.

ضعي الريش والبصل في صينية الفرن ووزعي البطاطس والبازيلا والقليل من الزيت وربع كوب ماء واضبطي الملح والفلفل.

غطي الصينية بورق الالمنيوم وأدخليها الفرن على حرارة 200 لمدة 15 دقيقة ثم خففي النار إلى 180 درجة لمدة 40 دقيقة حتى تنضج الريش والبطاطس.

حمري وجه الصينية وقدميها ساخنة.